Slachtoffer (54) van gasexplosie in woning Almelo overleden

Een 54-jarige man die deze week gewond raakte bij een gasexplosie in Almelo is overleden. Het ongeluk gebeurde afgelopen woensdag in zijn huis aan de Dotterbloemstraat.

De man liep bij de explosie ernstige brandwonden op en werd met een traumahelikopter naar het academisch ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar is hij gisteren aan zijn verwondingen bezweken, meldt RTV Oost.

Het slachtoffer was net een paar dagen thuis van een eerdere ziekenhuisopname. In ochtend van het ongeluk wilde hij vermoedelijk iets koken op zijn gasfornuis waarna een explosie volgde.

De ruiten van de woning werden eruit geblazen en muren van naastgelegen woningen liepen scheuren op door de klap. Na de explosie ontstond even paniek in de straat.