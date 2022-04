Nederlandse ambassade in Kiev gaat weer open

De Nederlandse ambassade in Kiev gaat vandaag weer open. Dat zei minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan het wekelijkse kabinetsoverleg.

Vanwege de Russische dreiging werd het ambassadepersoneel vrij snel na het begin van de oorlog verplaatst naar het westelijker gelegen Lviv. Een klein deel van het personeel kan weer terugkeren naar de hoofdstad.

Vanwege het nauwe samenwerkingsband met Oekraïne en omdat Nederland Oekraïne op humanitair en militair vlak hulp verleent is een ambassade in de hoofdstad van belang, zei Hoekstra. Hij wees erop dat Nederland daar samen zal optrekken met andere landen die ambassadepersoneel al hebben laten terugkeren naar Kiev.

"Het is nooit zonder risico's, maar alles afwegende vinden we dit verstandig en acceptabel. Het gaat om een klein team en er is heel secuur naar de veiligheid gekeken", aldus Hoekstra, die sprak van een "diplomatiek signaal" naar Oekraïne.