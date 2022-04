Tsjakadoea naar kwartfinale op EK judo, Nederlandse vrouwen uitgeschakeld

Later op de dag neemt de judoka het in de kwartfinale op tegen Loechoemi Tsjchvimiani uit Georgië.

Tsjakadoea besliste de partij in de achtste finale op waza-ari. Eerder won hij in de eerste ronde ook al op waza-ari van de Portugese Rodrigo Lopes.

Judoka Tornike Tsjakadoea heeft vrijdag de kwartfinale van de EK judo bereikt. De Nederlander was in de klasse tot 60 kilogram te sterk voor Daniel Leutgeb uit Oostenrijk.

De 24-jarige Gersjes was in Bulgarije niet opgewassen tegen Sila Ersin, die dit jaar al zilver won op het Europees Open in Warschau. Gersjes kreeg in de extra tijd na een minuut haar derde straf.

De 22-jarige Cornelisse had het niet getroffen bij de loting. Zij moest het opnemen tegen Darja Bilodid, die al goed was voor olympisch brons in Tokio, twee wereldtitels en twee Europese titels. De Oekraïense won met ippon.