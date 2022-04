Geen medaille Tsjakadoea op EK judo, Nederlandse vrouwen vroeg uitgeschakeld

Door de nederlaag tegen Tsjchvimiani was Tsjakadoea veroordeeld tot de herkansing, waarin brons het hoogste haalbare was. Maar tegen Balabaj Aghajev (Azerbeidzjan) vloog hij er uit op ippon, de hoogste score bij judo.

Judoka Tornike Tsjakadoea is er vrijdag op de EK niet in geslaagd om een medaille te winnen. De Nederlander moest in de kwartfinale zijn meerdere erkennen in Loechoemi Tsjchvimiani uit Georgië en ook in de herkansing wist hij niet te winnen.

De 24-jarige Gersjes was in Bulgarije niet opgewassen tegen Sila Ersin, die dit jaar al zilver won op het Europees Open in Warschau. Gersjes kreeg in de extra tijd na een minuut haar derde straf.

De 22-jarige Cornelisse had het niet getroffen bij de loting. Zij moest het opnemen tegen Darja Bilodid, die al goed was voor olympisch brons in Tokio, twee wereldtitels en twee Europese titels. De Oekraïense won met ippon.