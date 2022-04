Tot woede van Moskou schroeven NAVO-landen steun aan Oekraïne steeds verder op

Waar Oekraïne aan het begin van de oorlog nog scherfvesten en helmen kreeg, stuurt Nederland inmiddels mobiele artilleriekanonnen. Ook andere NAVO-landen leveren steeds zwaardere wapens, terwijl Rusland op almaar fellere toon waarschuwt dat het bondgenootschap te ver gaat met zijn steun aan Oekraïne.

Analisten concluderen dat de oorlog ondertussen weer in een nieuwe fase is beland. Een waarin de Oekraïense strijdkrachten over meer offensief materieel gaan beschikken. "Zware wapens, tanks, vliegtuigen, de productie opschroeven: we moeten het allemaal doen", zei de Britse minister van Defensie Truss gisteren.

Aanval op Rusland 'legitiem'

Het is "volledig legitiem" als deze wapens gebruikt worden voor aanvallen op Russisch grondgebied, voegde onderminister Heappey toe. Het is een uitspraak die twee maanden geleden nog ondenkbaar was. Toen hielden NAVO-leiders het veelal bij algemeenheden om de Russische invasie te veroordelen en Kiev een hart onder de riem te steken.

Nu klinken vanuit Washington en Londen aanmoedigende geluiden voor Oekraïne om de gekregen wapens ook over de grens in Rusland in te zetten. Volgens het Kremlin is dat ook op diverse plekken al gebeurd. Onder meer munitie- en oliedepots in Russische steden zouden zijn aangevallen.