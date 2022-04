Slot hapt naar adem, Franse media lyrisch: 'Kuip even folkloristisch als fantastisch'

Trainer Arne Slot slaakte een zucht toen hij donderdagavond laat de perskamer van De Kuip binnen kwam lopen. De Feyenoord-trainer moest even bijkomen van het spektakelstuk tegen Olympique Marseille (3-2 winst) dat hij zojuist had gezien. Wat was in zijn ogen het verhaal van de wedstrijd? "Heb je even?", lachte de succestrainer van de Rotterdammers. En daarna serieus: "Als je hier binnenkomt, heb je bijna moeite om de wedstrijd te analyseren", zei de trainer die doorgaans weinig moeite heeft om een wedstrijd te ontleden. "Gelukkig heb ik een halfuurtje gehad. Het was een fantastische wedstrijd om naar te kijken voor alles en iedereen. Met name de sfeer in het stadion maakte het helemaal geweldig." Folkloristisch De Franse sportkrant L'Équipe onderstreepte de woorden van Slot. "Oorverdovende techno, rookbommen, raketten en bierdouches: de sfeer in De Kuip was donderdag even folkloristisch als fantastisch." De spelers raakten geïnspireerd door het uitzinnige thuispubliek. Met veel druk naar voren en een hele hoge intensiteit was het volgens Slot een van de beste wedstrijden van het seizoen.

"Ik denk dat het thuis op de bank ook een mooie wedstrijd was om naar te kijken. Met constant verschillende complotwendingen. Heel veel kansen. En ook goed en mooi voetbal." 7-5 Guus Til, die vlak voor tijd werd gewisseld omdat hij kramp had, vond het een zware en intense wedstrijd en zag dat de uitslag ook hoger had kunnen uitvallen. "Deze wedstrijd had ook zomaar in 7-5 kunnen eindigen", zei hij. "Natuurlijk had Alireza Jahanbakhsh in de slotfase nog de 4-2 voor ons kunnen maken. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. Dit is wel een goede uitgangspositie." Slot benadrukte dat er meer in had gezeten, maar zag Marseille ook grote kansen krijgen. "Op 0-0 staan zij ook twee keer alleen voor onze keeper, dus het is maar net uit welk perspectief je het bekijkt. Als je de kansen naast elkaar neerlegt, denk ik wel dat het terecht is dat we gewonnen hebben."

Guus Til met kramp op de grond - Pro Shots