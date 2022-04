Zelensky in persoonlijk interview: 'Russen wilden me ontvoeren of doden'

Op de avond van 25 februari nam hij vanuit de tuin van zijn verblijf met zijn telefoon de bijna 40 seconden durende video op die de wereld over zou gaan. Op dat moment werd hij zich naar eigen zeggen bewust van zijn rol in deze oorlog. "Je bent een symbool", zei hij tegen Time. "Je moet handelen op de manier zoals een staatshoofd dat behoort te doen."

Toen het bombarderen op 24 februari begon, bereidden Zelensky en zijn vrouw, dochter (17) en zoon (9) zich voor om te vluchten. Dat kwam er niet van. Toen de avond viel, deelden zijn beveiligers kogelwerende vesten en wapens uit aan zijn medewerkers. Daarna zouden de Russen twee pogingen hebben gedaan om het terrein te bestormen waar Zelensky en zijn gezin zich ophielden. Het geweervuur was in hun schuilplaats hoorbaar.

Dat zegt de president in een uitgebreid interview met Time Magazine . Voor het artikel verbleef journalist Simon Shuster deze maand twee weken lang in zijn nabijheid in Kiev.

De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij in de eerste uren van de Russische invasie aan de dood of een ontvoering is ontsnapt. Russische troepen zouden in Kiev in de buurt van het regeringscentrum zijn geland en geprobeerd hebben tot hem en zijn gezin door te dringen.

Ook geeft het artikel een inkijkje in het dagelijks leven van de president, die zich verscholen houdt in een bunker. De journalist schrijft dat nachten het zwaarst zijn, als het luchtalarm afgaat en de president berichten op zijn telefoon leest van zijn adviseurs, vrouw en kinderen. In de nacht ligt Zelensky wakker van de oorlog, en hij weet dat er op dat moment weer bommen vallen in zijn land. "Burgers zitten nog steeds vast in schuilkelders en onder het puin. De Russen plegen nog steeds oorlogsmisdaden."

Zelensky ziet dat de aandacht voor de oorlog in de wereld verslapt. Dat baart hem zorgen. "Mensen zien deze oorlog op Instagram, op sociale media. Wanneer ze er genoeg van hebben, scrollen ze verder." Hij zegt dat het zijn persoonlijke missie is om de aandacht voor de oorlog vast te houden en om buitenlandse leiders ervan te overtuigen om zijn land te helpen.

Drie jaar geleden was hij nog een succesvolle komiek, maar hij zegt ook terugkijkend "geen seconde" spijt te hebben dat hij de keuze heeft gemaakt om president te worden. In de twee maanden dat de oorlog in zijn land woedt, is Zelensky naar eigen zeggen zichtbaar ouder geworden. "Ik ben ouder geworden door alle wijsheid die ik heb verkregen door het aantal doden en de martelingen van de Russen."