Vroege hittegolf leidt tot stroomstoringen en slechte oogst in Noord-India

Voor veel arme mensen is thuisblijven geen optie: zij moeten wel werken in de hitte. Wel worden zonnige werkplekken als bouwplaatsen in de middaguren gesloten. Voor hen moeten er voldoende openbare, schaduwrijke afkoelplekken zijn en schone drinkwaterbronnen. En om ouderen en andere kwetsbaren in de gaten te houden, worden deur-tot-deurmethodes uit de pandemie weer uit de kast getrokken. In Ahmedabad, de stad die in 2013 als eerste een hitteplan invoerde, worden op deze manier al jaren duizenden doden door hitte voorkomen.

In vijf deelstaten wordt gewaarschuwd voor een hittegolf en het ministerie van Volksgezondheid heeft 23 kwetsbare deelstaten geïdentificeerd, waarvan in de helft al mensen ziek worden van de hitte. Lokale ambtenaren worden aan het werk gezet met hitteplannen. Mensen worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, vooral tussen 13.00 en 15.00 uur, en voldoende te drinken. Meerdere deelstaten hebben de schoolvakantie daarom vervroegd.

Stroomstoringen, een slechte oogst en vervroegde schoolvakanties. De hitte heeft het noorden van India eerder bereikt dan gebruikelijk, met alle gevolgen van dien. In Delhi was het woensdag en gisteren boven de 45 graden, wat normaal is in mei, maar niet in april. Voor de komende week wordt voor heel Noord-India een temperatuurstijging van 2 tot 4 graden verwacht, die daarna zal aanhouden.

De laatste vijf decennia komen hittegolven steeds vaker voor in India. Dit jaar begon het al in maart, gewoonlijk een prettige lentemaand, maar nu de warmste in 122 jaar. Het ernstigste gevolg hiervan is dat de tarweoogst het slechtst is in jaren.

Omdat de tarwe pas in april klaar is om te oogsten, konden boeren niets anders doen dan toekijken hoe de hete zon hun graankorrels in maart deed krimpen. In de noordelijke deelstaat Haryana was de opbrengst per hectare voor veel boeren zeker de helft, en soms slechts een vierde, van de opbrengst vorig jaar. Dat terwijl India dit jaar juist meer tarwe wil exporteren met het oog op wereldwijde tekorten. En voor tienduizenden boeren betekent het dat ze geen enkele winst maken dit seizoen.

Kolencentrales kunnen de vraag niet aan

Ook de stroomstoringen zijn slecht voor de economie en bovendien zwaar voor Indiërs die het daardoor zonder verkoeling van hun ventilator moeten stellen. Omdat steenkolencentrales niet genoeg voorraad hebben voor de plotselinge hoge vraag naar stroom - nu de rijke en middenklasse ineens hun airco dag en nacht aanzetten - zijn er op sommige plaatsen stroomstoringen van wel acht uur per dag.

De voorraad steenkolen voorafgaand aan de zomer was het laagst in negen jaar, mede doordat de prijzen sinds de oorlog in Oekraïne zijn gestegen. Vooral fabrieken hebben hier last van, want die krijgen het eerst te maken met geplande periodes zonder stroom. In de deelstaat Punjab protesteerden boeren deze week tegen de onregelmatige stroomstoringen, door verkeer te blokkeren.

Regen- en onweersbuien blijven uit

Een oorzaak van de hitte is het ontbreken van regelmatige regen- en onweersbuiten. Wetenschappers van India's meteorologisch instituut IMD zeggen dat deze gewoonlijk worden veroorzaakt door oostwaartse wind vanuit het Middellandse Zeegebied. Dit jaar was daar onvoldoende sprake van. Wat ook bijdraagt is de groeiende bevolking van India, en bijbehorende druk op de natuur: minder bos en meer cement, waardoor warmte wordt vastgehouden.

Begin mei worden onweersbuien verwacht, waardoor de temperatuur iets zal dalen. Maar de zomer staat voor de deur en er zullen dan ook waarschijnlijk meer hittegolven volgen.