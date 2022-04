Wekdienst 29/4: Cijfers over prijsstijging in eurozone • Uitspraak juicezaak Yvonne Coldeweijer

Goedemorgen! Vandaag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met cijfers over prijsstijgingen in de eurozone en doet de rechter uitspraak in het kort geding tegen het online roddelkanaal van Yvonne Coldeweijer.

Eerst het weer: het is bewolkt, maar vooral vanmiddag breekt ook de zon af en toe door. Het blijft droog en het wordt 11 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden.

weer 29/4 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vandaag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met cijfers over prijsstijgingen in de eurozone. Met name de oorlog in Oekraïne en de handel in gas met Rusland zijn van invloed op de prijzen.

De rechter doet uitspraak in het kort geding tegen het online roddelkanaal van Yvonne Coldeweijer. De vlogger beweerde dat zangeres Samantha Steenwijk illegale afslankpillen heeft gebruikt. Volgens Steenwijk klopt dat niet.

Om 17.00 uur wordt in het Fries Museum in Leeuwarden de tournee afgetrapt van Rembrandts meesterwerk De Vaandeldrager. Het werk werd aangekocht door de Nederlandse staat en gaat langs meerdere musea.

Wat heb je gemist? Johan Derksen heeft in Vandaag Inside gezegd dat hij "alle ellende" rondom het programma heeft veroorzaakt. "Ik ben uitgegleden en dat is dom." Verder dan dat wilde Derksen niet gaan bij het aantrekken van het boetekleed. Eerder op de dag had producent Talpa nog gezegd dat Derksen, Van der Gijp en Genee hun verontschuldigingen zouden aanbieden. Die bleven uit, Volgens Derksen heeft hij dinsdag op een te smeuïge manier onvoorbereid een verhaal verteld dat feitelijk niet klopte. Daardoor ontstond aan de tafel van het programma volgens hem een te lacherige sfeer. Derksen en Van der Gijp zeiden tijdens de uitzending dat ze verkrachting niet wilden bagatelliseren. Derksen suggereerde nog dat hij zal stoppen met het programma. Of hij doet is de vraag. De drie hebben in het verleden vaker gezegd dat ze ermee zouden stoppen.

Ander nieuws uit de nacht: Dessers schiet Feyenoord langs Marseille in enerverende halve finale: de Rotterdammers wonnen in een kolkende Kuip met 3-2.

Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen, maar loonkloof slinkt: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lag het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen vorig jaar 13 procent lager dan dat van mannen.

Pro-Palestijnse betoging in Berlijn verboden uit vrees voor antisemitisme: vorige week liep het in Berlijn uit de hand bij soortgelijke betogingen, die honderden pro-Palestijnse deelnemers trokken. Zowel vrijdag als zaterdag kwam het tot geweld.

En dan nog even dit: Het ras van een hond heeft nauwelijks invloed op het gedrag van het dier. Een labrador of golden retriever hoeft niet per se vriendelijk te zijn en niet elke rottweiler is per definitie agressief, komt naar voren uit een nieuwe studie die in het tijdschrift Science is verschenen. Wetenschappers van onder meer de universiteiten van Harvard en Massachusetts onderzochten het dna van honden en namen enquêtes af bij 18.385 eigenaren van de huisdieren. De leeftijd van een hond is volgens de onderzoekers van grotere invloed op het gedrag dan het ras. Toch konden de onderzoekers wel enkele karaktertrekken onderscheiden op basis van de rassen. Zo zijn labradors minder geneigd te huilen, al doet 8 procent van de dieren dit alsnog. Zo'n 90 procent van de windhonden begraaft nooit speelgoed, terwijl 3 procent dit juist regelmatig doet.