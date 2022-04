Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen, maar loonkloof slinkt

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is nog altijd niet gedicht, maar is het afgelopen jaar opnieuw kleiner geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lag het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen vorig jaar 13 procent lager dan dat van mannen.

Vrouwen verdienden in 2021 gemiddeld 22,84 euro per uur en mannen 25,84 euro. Het verschil komt vooral door de scheve man-vrouwverhouding bij de bestbetaalde banen: van de banen met een uurloon van meer dan 32 euro wordt twee derde bezet door mannen.

Tien jaar geleden kregen mannen gemiddeld 18 procent meer uurloon dan vrouwen. Dat het verschil afneemt, komt volgens het CBS mede doordat vrouwen steeds vaker hoger opgeleid zijn.

Als naar het jaarloon wordt gekeken, is de loonkloof overigens veel groter. Over heel 2021 verdienden vrouwen gemiddeld 36 procent minder dan mannen. Een van de verklaringen is dat vrouwen gemiddeld minder uren werken.