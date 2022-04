Bewoners van ingestorte flat Bilthoven zeker nog weken niet naar huis

Bewoners van de flat in Bilthoven die vorige week gedeeltelijk instortte door gasexplosies kunnen de komende weken nog niet naar huis. Het gebouw is voorlopig onbewoonbaar omdat er geen gas, water en stroom is.

Het is volgens de woningbouwvereniging nog maar de vraag of een deel van het gebouw ooit nog veilig genoeg is voor bewoning. Het is ook mogelijk dat het hele pand moet worden gesloopt. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.

De komende weken worden de bewoners van de 28 woningen nog opgevangen in hotels en een vakantiepark of bij familie en vrienden.

Werkzaamheden aan riolering

De flat werd vorige week donderdag getroffen door twee explosies. De eerste ontploffing ontstond nadat bij werkzaamheden aan de riolering een gasleiding was geraakt. Alle woningen werden ontruimd. Kort daarop volgde een grotere knal op het moment dat hulpverleners het pand in gingen.

Vijf brandweermensen en twee agenten raakten gewond en een groot deel van de gevel stortte in.

De tweede en zwaarste explosie werd vastgelegd door een lokale journalist: