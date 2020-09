Ook voetballers Jong Oranje vrijgesteld van quarantaineregels

In navolging van het Nederlands elftal worden ook de voetballers van Jong Oranje vrijgesteld van de quarantaineregels. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat daarmee opnieuw op een wens van de KNVB in.

Jong Oranje speelt vrijdag een EK-kwalificatieduel in en tegen Wit-Rusland, een oranjegekleurd gebied. Vooraf was er veel gedoe over de selectie. Sommige clubs wilden hun speler(s) niet afstaan, omdat de voetballers na terugkomst in quarantaine zouden moeten.

Jong Oranje staat na vier zeges in vier duels aan kop van de kwalificatiegroep.