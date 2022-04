Bij een politie-actie in de Amerikaanse stad Miami is de premier van de Britse Maagdeneilanden gearresteerd. Dat meldt de gouverneur van de eilandengroep in de Caribische Zee.

Premier Andrew Fahie werd aangehouden door de Amerikaanse drugspolitiedienst DEA vanwege een verdenking van drugssmokkel en witwassen. Details zijn niet bekendgemaakt.

De gouverneur heeft de inwoners opgeroepen om kalm te blijven. "Ik snap dat dit nieuws een grote schok is voor iedereen."