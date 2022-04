Rangers van Van Bronckhorst verliest in Leipzig, Eintracht wint bij West Ham

Rangers kent een fraai Europees seizoen. In de knock-outfase van de Europa League werd gestunt tegen Borussia Dortmund, waarna ook Rode Ster Belgrado en Sporting Braga werden verslagen. In de competitie vergaat het de ploeg minder en lijkt de titelstrijd met Celtic al verloren.

De wedstrijd tussen Red Bull Leipzig en Rangers wilde in de eerste helft totaal niet loskomen. In de Red Bull Arena kwamen de Schotse bezoekers nauwelijks aan voetballen toe. Leipzig was aan de bal een stuk beter, maar kwam in de eerste 45 minuten niet eens in de buurt van een kans.

In de heenwedstrijd van de halve finales van de Europa League heeft Red Bull Leipzig het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst met 1-0 verslagen. In de andere halve eindstrijd won Eintracht Frankfurt met 1-2 bij West Ham United.

In de tweede helft hielden de Schotten, die Europees succes dus goed kunnen gebruiken, lange tijd vrij gemakkelijk stand. Pas in de laatste tien minuten werd Leipzig echt gevaarlijk. In de 85e minuut was het raak: oud-PSV'er Angeliño bepaalde de eindstand met een harde volley op 1-0.

Meer spektakel in Londen

Het andere duel in de halve finales, tussen West Ham United en Eintracht Frankfurt, was stukken spannender en het aanzien meer dan waard. Na welgeteld 49 seconden stonden de Duitsers al op 0-1. Angsnar Knauff was de doelpuntenmaker.

Eintracht zorgde in de kwartfinales al voor een enorme stunt door FC Barcelona uit te schakelen. In Catalonië won de ploeg met 2-3, in een Camp Nou dat zeker voor de helft met Duitse supporters was gevuld. Ook Londen werd vandaag overspoeld door de in het wit gehulde supporters van volksclub Eintracht.