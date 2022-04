Energiek Leicester komt niet verder dan 1-1 tegen AS Roma

Leicester City en AS Roma hebben in hun eerste halve finalewedstrijd van de Conference League met 1-1 gelijkgespeeld. Het energieke Leicester zal het gevoel hebben gehad dat er meer in zat tegen Roma dat zich gedwongen zag vooral te verdedigen. De winnaar van deze halve finale treft in de finale Feyenoord of Olympique Marseille.

Leicester City begon furieus in het eigen King Power Stadium en dat leverde de thuisploeg al snel drie corners en een vrije trap op een gevaarlijke plek op. Na de Engelse storm van de eerste tien minuten werd Roma dreigender. Dat leverde na een kwartier een voorsprong op via aanvoerder Lorenzo Pellegrini. Hij werd met een splijtende pass bediend door Nicola Zalewski en schoof de bal tussen de benen van keeper Schmeichel door.

Leicester liet zich niet uit het lood slaan en pakte het hoge tempo van voor de tegengoal weer op. Dat resulteerde in veel corners, een gevaarlijke doelpoging van Ademola Lookman en een handjevol schietkansen voor James Maddison. Een doelpunt zat er niet in. De Italianen, met Rick Karsdorp in de basis, haalden zo de rust met een voorsprong.