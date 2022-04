Dessers schiet Feyenoord langs Marseille in enerverende halve finale

Feyenoord is de halve finales in de Conference League begonnen met een kleine overwinning. Het werd in De Kuip in een enerverende wedstrijd 3-2 tegen Olympique Marseille. De ploeg van de Argentijnse coach Jorge Sampaoli was via de Europa League in het nieuwe Europese clubtoernooi terecht gekomen en had op dat niveau al zijn zes duels in een overwinning weten om te zetten. Over een week is de return in de Zuid-Franse havenstad. Inschattingsfout Arne Slot kon tegen de huidige nummer twee van Ligue 1 tot zijn tevredenheid beschikken over Guus Til, die afgelopen weekeinde wegens een blessure nog ontbrak tegen FC Utrecht, en Marcos Senesi, die tegen de Domstedelingen uitviel. Voor beiden had hij een basisplaats gereserveerd. Al snel werd duidelijk dat de trainer ook in deze fase van het toernooi geen concessies aan de speelstijl van zijn ploeg wenste te doen. Feyenoord zette de Fransen zo vroeg mogelijk vast. De eerste kans kwam echter voort uit een inschattingsfout van Luan Peres, die zich verkeek op een hoge bal. Cyriel Dessers, die in zes van de laatste zeven Europese wedstrijden van Feyenoord scoorde, handelde te gehaast om zuiver te kunnen uithalen.

Olympique Marseille-coach Jorge Sampaoli - Pro Shots

Even later lanceerde Olympique-vedette Dimitri Payet de snelle Bamba Dieng. De Senegalees stuitte op doelman Ofir Marciano. Nog voor het eerste kwartier voorbij was, dook Dieng opnieuw voor de vervanger van de langdurig geblesseerde Justin Bijlow op. Dit keer schoof hij de bal naast. Hoe het wel moet, demonstreerde na achttien minuten Dessers, met een subtiel hakje door Luis Sinisterra in stelling gebracht en met de punt afrondend. Drie keer scheepsrecht De gasten waren amper van de schrik bekomen of ook de 2-0 lag achter doelman Steve Mandanda, in zijn honderdste Europese duel voor Marseille. Reiss Nelson mocht randje buitenspel door en vond Sinisterra, die via het been van Valentin Rongier zijn elfde Europese treffer van het seizoen maakte.

Luis Sinisterra rent juichend weg na de 2-0 - ANP

Voor Dieng bleek vervolgens drie keer is scheepsrecht te gelden. Hij haalde van buiten het strafschopgebied verwoestend uit, Marciano in de korte hoek kansloos latend: 2-1 na nog geen halfuur voetbal in de kolkende Kuip. De imitatie van Orkun Kökcü aan de andere kant stuiterde net naast. De Rotterdammers bleven aandringen, maar dat bleef ook Olympique ruimte verschaffen voor de tegenaanval. Spelverdeler Payet zette op de vleugel Matteo Guendouzi aan het werk, waarna de lage voorzet die volgde via de half ingrijpende Marciano bij Gerson terechtkwam. De Braziliaan had de bal voor het intikken en deed dat ook, waardoor beide ploegen met 2-2 de rust ingingen. Elf seconden De eerste helft had al het nodige spektakel geboden, maar het tweede bedrijf was net elf seconden door Olympique in gang gezet of Dessers had zijn tweede van de avond erin liggen. Hij profiteerde optimaal van een te korte terugspeelbal van Duje Caleta-Car. Een kwartier later kreeg Lutsharel Geertruida de bal net niet bij Dessers voor een intikker en voorkwam Tyrell Malacia met een knappe tackle dat Dieng kon uithalen.

Tyrell Malacia in duel met Bamba Dieng - ANP