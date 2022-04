Bevlieging van Ronaldo bezorgt zwalkend United toch een punt tegen Chelsea

"Ik hoop maar dat Erik ten Hag zit te kijken", verzuchtte Sky-analist en oud-Manchester United-speler Gary Neville in de rust van Manchester United-Chelsea (1-1). Want het was eigenlijk niet om aan te gluren wat de thuisploeg op de mat legde.

Dat Ten Hag komende zomer niet in een gespreid bedje belandt op Old Trafford, was voor iedereen al wel duidelijk. Maar vanavond bleek maar weer eens dat de club op diverse vlakken grote problemen heeft. Cristiano Ronaldo verbloemt met zijn scoringsdrift nog een heleboel.

Want het rommelt al lange tijd op bestuurlijk vlak bij United. De supporters uitten vanavond opnieuw hun onvrede over de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaren van de club. Die protesten worden de laatste weken steeds luider. Met spandoeken en spreekkoren werden de Glazers verzocht te vertrekken. Een flink deel van de toeschouwers betrad het stadion pas nadat de wedstrijd al 17 minuten bezig was, verwijzend naar het aantal jaar dat de eigenaren de club weinig succesvol leiden.