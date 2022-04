Excuses Derksen blijven uit, zegt te stoppen bij Vandaag Inside

Derksen zei ook te vertrekken bij het programma. "Ik kap", zei hij. Of hij daadwerkelijk stopt, is onduidelijk. Bekijk het hele moment in deze video:

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside gezegd dat hij "alle ellende" rondom het programma heeft veroorzaakt. "Ik ben uitgegleden en dat is dom". Verder dan dat leek Derksen niet te willen gaan bij het aantrekken van het boetekleed. Eerder op de dag had producent Talpa nog gezegd dat Derksen, Van der Gijp en Genee hun verontschuldigingen zouden aanbieden.

Derksen zei nu in de uitzending dat de toezegging van Talpa dat excuses zouden volgen hem "in het verkeerde keelgat is geschoten": "Wij moesten oprecht onze excuses maken en dan zouden ze beslissen hoe het verder gaat met het programma. Maar wij zitten hier niet om een examen excuses maken te doen. Lik m'n reet. Als ze met mijn verhaal geen genoegen nemen, nou."

De zaak begon toen Derksen dinsdag een verhaal vertelde over hoe hij zich zo'n vijftig jaar geleden naar eigen zeggen heeft misdragen. Samen met een bevriende voetballer van Veendam ging hij na een stapavond mee naar huis met twee vrouwen.

Die hadden zoveel gedronken dat ze Derksen en zijn vriend onderkotsten en bewusteloos raakten, vertelde Derksen. Terwijl de vrouw bewusteloos op de bank lag zou hij een kaars hebben gepakt en die "hebben we erin hebben gestopt en we zijn weggegaan". Daarop werd met gelach en gegrap gereageerd door de anderen aan tafel. Presentator Genee greep niet in.

Een dag later kregen Vandaag Inside, Derksen, Genee en Van der Gijp veel kritiek. In de uitzending van gisteren zwakte Derksen zijn verhaal af en zei hij dat er nooit sprake was geweest van penetratie met de kaars. Volgens Derksen ging het om een grote kaars op een standaard: "Die hebben we gepakt en die juffrouw lag op de bank en die hebben we zo tussen haar benen gedaan. Dus toen we weggingen, stond die kaars loodrecht de lucht in."

Zijn excuses wilde Derksen toen ook niet aanbieden. "Ik heb mij op 24-jarige leeftijd misdragen en dat spijt mij bijzonder en dat heb ik kenbaar gemaakt voor ik het verhaal vertelde."

Vandaag maakte het OM bekend een onderzoek te starten naar het verhaal van Derksen. Daarnaast hebben verschillende sponsoren en mediabedrijven de samenwerking met Vandaag Inside en Derksen opgezegd.