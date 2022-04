Opnieuw vogelgriep bij bedrijf Lunteren: 50.000 kippen gedood

In Lunteren is opnieuw vogelgriep ontdekt. Het gaat om een pluimveebedrijf met 50.000 kippen, die worden geruimd. Het is zeker de vijfde keer deze maand dat een pluimveebedrijf in de Gelderse plaats getroffen wordt.

Binnen drie kilometer van dit bedrijf liggen volgens Omroep Gelderland 37 andere pluimveebedrijven. Die worden nu door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht op vogelgriep. Mogelijk krijgen meer bedrijven in Lunteren dus nog te maken met ruimingen.

In een straal van 10 kilometer liggen ook nog 196 andere bedrijven, die mogen hun dieren niet meer vervoeren. Voor een groot deel van de bedrijven in Barneveld, Voorthuizen en Lunteren gold dat verbod al.

Tot nu toe zijn deze maand volgens cijfers van het ministerie al bijna 600.000 kippen en eenden gedood, waarvan een deel uit voorzorg. Vermoedelijk gaat het om nog meer dieren. Zo moesten woensdag kippen en eenden preventief worden afgemaakt, maar om hoeveel dieren het ging is niet bekendgemaakt.