Handbalsters bij EK-loting gekoppeld aan olympisch kampioen Frankrijk

Roemenië was al vaker tegenstander van Nederland op EK's en WK's. Op het EK van 2020 won Oranje in de hoofdronde van de Oost-Europeanen met 35-24. Op het WK van 2021 troffen beide landen elkaar opnieuw in de hoofdronde en won Nederland met 31-30.

Noord-Macedonië wist zich in 2012 voor het laatst voor een EK te plaatsen en is nu als medegastland automatisch toegelaten.

Bondscoach Johansson tevreden

De beste twee landen uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde. Als Nederland daarin slaagt, zijn Polen, Montenegro, Spanje en Duitsland de mogelijke tegenstanders.

Bondscoach Johansson vindt dat zijn ploeg in een zware poule zit, maar is toch tevreden. "Het is wel een evenwichtige loting als je naar de vier groepen kijkt. Frankrijk is denk ik het beste team in onze poule, maar Roemenië en Noord-Macedonië zijn oké", zei de Zweed.

"En als we de hoofdronde halen, moeten we tegen gelijkwaardige tegenstanders. Ik heb er een goed gevoel bij. Mooi dat we nu onze tegenstanders kennen, de voorbereiding kan beginnen."