Nederlandse ijshockeysters eindigen als laatste op WK en degraderen

De Nederlandse ijshockeysters zijn op het WK van divisie 1A (tweede niveau) op de laatste plaats geëindigd. Oranje ging in ook in het laatste groepsduel onderuit. Slowakije was met 4-1 (0-0, 2-1, 2-0) te sterk. De ploeg van Marco Kronenburg daalt door de nederlaag af naar het derde niveau.

Oranje is de nummer 19 van de wereld en promoveerde in twee jaar van het vierde naar het tweede niveau. De wereldkampioenschappen van 2020 en 2021 werden niet gehouden in verband met het coronavirus.

In het Franse Angers bleek na Oostenrijk, Noorwegen en Frankrijk ook Slowakije te goed voor Oranje. De Slowaken ondernamen 33 doelpogingen, terwijl Oranje maar tot 22 schoten kwam. In de tweede periode maakte Julie Zwarthoed nog wel gelijk.