Nederlandse ijshockeysters degraderen na WK-nederlaag, mannen winnen van Israël

Oranje is de nummer 19 van de wereld en promoveerde in twee jaar van het vierde naar het tweede niveau. De wereldkampioenschappen van 2020 en 2021 werden niet gehouden in verband met het coronavirus.

In het Franse Angers bleek na Oostenrijk, Noorwegen en Frankrijk ook Slowakije te goed voor Oranje. De Slowaken ondernamen 33 doelpogingen, terwijl Oranje maar tot 22 schoten kwam. In de tweede periode maakte Julie Zwarthoed nog wel gelijk.

Mannen winnen wel

De mannen hebben op het WK van divisie 2A (vierde niveau) wel een overwinning geboekt. In het Kroatische Zagreb werd Israël met 7-0 aan de kant geschoven. Oranje, 29ste op de wereldranglijst, kwam tegen Israël geen moment in de problemen.

Jordy Verkiel opende de score in de eerste periode en daarna ging het snel. Door treffers van Danny Stempher, Diego Hofland en Mike Verschuren werd de tweede periode afgesloten met een 4-0 stand, waarna de score door twee treffers van Luca Heutmekers en een van Giovanni Vogelaar nog werd opgevoerd.

China, dat woensdag Nederland met 5-1 versloeg, gaat aan kop en heeft de beste kans op promotie naar divisie 1B.