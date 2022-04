Twee Nederlandse duo's plaatsen zich voor halve finales op EK badminton

Met twee medaillekansen ligt de Nederlandse equipe op koers om de prestaties van de vorige EK te overtreffen. Toen werd er in Kiev een bronzen medaille veroverd, door Piek en Chreyl Seinen in het vrouwendubbel.

Twee Nederlandse duo's maken nog kans op een medaille bij de EK badminton in Madrid. Selena Piek en Robin Tabeling hebben zich bij de laatste vier geschaard in het gemengd dubbel en Ruben Jille en Ties van der Lecq plaatsten zich voor de halve finales in het mannendubbel.

Vandaag boekten Piek en Tabeling in het gemengd dubbel en knappe zege. Het als vijfde geplaatste duo was in drie sets te sterk voor het Deense koppel Christina Bøje/Mathias Christiansen, dat als derde geplaatst is. Het werd 18-21, 21-17, 21-14.

Piek heeft al meerdere Europese medailles

De vreugde was groot na het winnende punt. Piek en Tabeling gingen door de knieën en vielen elkaar in de armen. De 30-jarige Piek wist in 2016 in het gemengd dubbel al eens een bronzen EK-medaille te veroveren aan de zijde van Jacco Arends. In het vrouwendubbel heeft ze al vier Europese medailles. Bovendien won ze op de Europese Spelen van 2019 goud samen met Seinen.

Tabeling (28) wist in het gemengd dubbel nog nooit een EK-medaille te veroveren; in het mannendubbel pakte hij drie jaar geleden al eens brons.