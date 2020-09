Fortuna Sittard haalt Rienstra terug naar Nederland

Fortuna Sittard heeft Ben Rienstra aangetrokken. De dertigjarige middenvelder komt over van Kayserispor, waar hij één seizoen actief was, en tekende in Sittard een contract voor drie seizoenen.

"Ik ben trots dat ik de komende jaren voor Fortuna Sittard mag gaan spelen. Ik heb veel zin in dit nieuwe project en ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de groei die de club de afgelopen jaren heeft ingezet", laat Rienstra weten via de site van Fortuna.

Rienstra vertrok vorige zomer voor een half miljoen euro van sc Heerenveen naar de Turkse club, waarvoor hij 26 competitiewedstrijden speelde. Voor zijn overstap naar het buitenland speelde hij 255 eredivisiewedstrijden. Rienstra kwam ook uit voor Heracles Almelo, PEC Zwolle, Willem II en AZ.

Twaalf aankopen

Fortuna was de afgelopen tijd zeer actief op de transfermarkt. Maar liefst twaalf spelers werden - al dan niet na een eerdere huurperiode in Sittard - welkom geheten, onder wie Mats Seuntjens en Mike van Beijnen (beiden van Gençlerbirligi), Emil Hansson (Hannover 96) en Sebastian Polter (Union Berlin).