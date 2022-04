Energiebedrijven moeten kiezen: de lijn van Rusland of de Europese Commissie

Vorige week suggereerde de Commissie in een document dat de route via de Gazprombank onder voorwaarden wel toegestaan zou zijn.

Het gaat daarbij niet alleen om een directe betaling in roebels, maar ook om een omweg via verschillende valutarekeningen bij Gazprombank. Bedrijven die wel volgens deze nieuwe methode betalen, overtreden volgens de Europese Commissie de sancties tegen Rusland.

Het is de vraag hoe Europese energiebedrijven de komende weken hun gasrekeningen gaan betalen. De Europese Commissie keurt een door Poetin voorgestelde nieuwe betaalmethode af, melden The Financial Times en Bloomberg. Daarmee moeten energiebedrijven kiezen. Riskeren dat Rusland niet meer levert, óf sanctieregels overtreden.

"Het is ook nu nog steeds niet helemaal duidelijk waar voor de Commissie de grens precies ligt. Ook is het afwachten hoe flexibel Rusland zich uiteindelijk opstelt als een grote afnemer uit Duitsland of Italië niet meewerkt."

Energiebedrijven uit Duitsland, Oostenrijk, Slowakije en Hongarije bereiden zich naar verluidt wél voor om op de nieuwe manier te betalen. Uniper, de grootste Duitse importeur van Russisch gas, heeft zelfs bevestigd dat ze verwachten deze route te gebruiken. Uniper is ook eigenaar van vier gascentrales in Nederland.

Wat eist Poetin?

Van gaskopers wordt verwacht dat ze twee rekeningen openen bij Gazprombank, een bank die buiten de Europese sancties valt. De ene rekening is voor roebels, en de andere voor de valuta waar ze volgens het contract normaal gesproken in betalen. Doorgaans zijn dit euro's.

Bedrijven maken geld over naar de eurorekening. Gazprombank zet het geld via de Russische centrale bank om in roebels, zet die vervolgens op de roebelrekening en betaalt vanaf daar Gazprom voor het gas. In feite kan een Europees bedrijf zo zeggen dat er in euro's betaald wordt, en kan Rusland zeggen dat er in roebels betaald wordt. Het is de wisseltruc met de Russische centrale bank waar de discussie om draait. Die centrale bank valt namelijk wel onder de sancties.

Gebruikelijk is overigens dat gas achteraf en per maand wordt afgerekend. De komende weken staan daarom veel betalingen op de rol. Wie precies wanneer betaalt is niet bekend, want contracten met Gazprom zijn vertrouwelijk. Van het Duitse Uniper is wel bekend dat zij eind mei moeten betalen.