Explosies Transnistrië zorgen voor onrust in Moldavië en dat is 'precies wat Moskou wil'

Slaat de oorlog in Oekraïne over naar Moldavië? De zorgen daarover zijn vergroot door een reeks mysterieuze explosies in de pro-Russische afvallige regio Transnistrië. Wie erachter zit, is niet duidelijk. Maar de incidenten hebben tot grote onrust bij de bevolking geleid, vertelt de Moldavische journalist Alina Radu van het journalistieke weekblad Ziarul de Garda. "Mijn contacten in Transnistrië zijn angstig, veel mensen vertrekken uit het gebied. Daarnaast is er een toename van aanvragen voor een Moldavisch paspoort door mensen die alleen een Russisch of niet-erkend Transnistrisch paspoort hebben." Ook het gerucht dat Transnistrië de mannelijke bevolking zal mobiliseren voor het Russische leger heeft tot grote onrust geleid. De separatistenleider van Transnistrië heeft dat bericht overigens naar het rijke der fabelen verwezen, maar dat neemt de zorgen niet weg, zegt Radu. Steun voor Rusland De zorgen worden versterkt doordat er weinig bekend is over de recente explosies. "We hebben als journalisten zeer beperkte toegang tot het gebied", zegt Radu. Moldavië vreest dat Rusland de incidenten heeft opgezet om een militaire actie in het land te legitimeren. Russische media beweren dat Oekraïne achter de aanvallen zit, wat met klem wordt ontkend door zowel Oekraïne als Moldavië. Ook wordt het gerucht verspreid dat Roemenië een invasie in Transnistrië voorbereidt. Het Kremlin zegt tot nu toe alleen "gealarmeerd" te zijn. Onder meer het 'ministerie van Staatsveiligheid' en een zendmast werden aangevallen; bij geen van de incidenten vielen gewonden:

In deze plaatsen werden de afgelopen dagen 'Oekraïense aanvallen' gemeld - NOS

"In Transnistrische Telegramgroepen lees ik veel steun voor de Russische invasie in Oekraïne, maar dat komt doordat mensen zijn gehersenspoeld en geen toegang hebben tot vrije pers", zegt Radu. "Maar niemand wil oorlog, zeker de autoriteiten niet. Die willen hun economische belangen niet op het spel zetten."

Een hooggeplaatste Russische officier sprak onlangs de wens uit het hele zuiden van Oekraïne te bezetten, zodat er een landverbinding met Transnistrië ontstaat. De Moldavische politiek analist Cristian Vlas denkt niet dat het zo ver zal komen. "De Russische troepen in Oekraïne komen niet verder dan Cherson en de bestaande troepen in Transnistrië zijn vrij zwak. Ze werken daar met het oudste militaire materieel dat Rusland bezit."

Hoe zat het ook alweer met Transnistrië? In 1990 riep een pro-Russische separatistenbeweging de onafhankelijkheid uit van het langgerekte gebied ten oosten van de rivier de Djenstr (of de Nistru). Na een korte oorlog in 1992 stationeerde Rusland een 'vredesmacht' van 1500 tot 2000 militairen in het gebied, tot onvrede van Moldavië. Ondanks eerdere beloftes heeft Moskou de militairen nooit teruggehaald. Moldavië heeft nauwelijks zeggenschap over de regio, waar bijna half miljoen mensen wonen. Transnistrië heeft een eigen leger, munt en verkiezingen, waarvan onduidelijk is hoe vrij en eerlijk ze zijn. Het gebied staat bekend om grootschalige georganiseerde misdaad en repressie.

Daarnaast is er een separatistenleger van zo'n 5000 à 7000 militairen. "Dat zijn vooral mannen die zich aansloten voor het geld, prestige en goede huisvesting. Daar hoeven ze doorgaans weinig voor te doen, aangezien er sinds 1992 niet meer is gevochten", aldus Vlas. Straf voor pro-EU-koers Zowel Vlas als Radu denkt niet dat vanuit Transnistrië een aanval op Oekraïne wordt geopend. Desondanks wordt Oekraïne door de recente incidenten gedwongen strijdkrachten in het grensgebied met Moldavië te houden, in plaats van ze in te zetten aan het front.

In Tiraspol, de hoofdstad van het zelfverklaarde land Transnistrië, is het behoorlijk rustig - Anadolu Agency