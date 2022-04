Duizenden stortten zich vandaag op duizenden kilo's Koningsdag-afval

Zo'n 40.000 feestvierders bezochten Maastricht gisteren vanwege Koningsdag. En die zorgden voor een boel afval.

Volgens 1Limburg lag er na de festiviteiten alleen al op het Vrijthof, daar waar de koning zijn afsluitende toespraak hield, ongeveer 2000 kilo afval. Dat is vergelijkbaar met carnaval, zegt Jos Kuipers van de stadsreiniging. "We zijn met 80 mensen bezig geweest met bladblazers en veegwagens."

Ook het stadspark, waar de vrijmarkt werd gehouden, lag vol met zooi. "We vonden meubels, zoals kasten en tafels, maar ook kleding en boeken", aldus Kuipers.

Om de route van de koning vrij te maken, werden eerder deze week al verschillende objecten verwijderd uit de stad, waaronder zo'n 500 fietsen. Wie zijn fiets mist kan die ophalen bij een depot van de gemeente.

'Drukste dag van het jaar'

Ook in andere gemeentes waren medewerkers van de gemeentereiniging druk vandaag. Zo hadden schoonmakers in Eindhoven een flinke klus te klaren. Daar lag volgens Omroep Brabant tussen de 65 en 80 ton afval op straat, na zeer druk bezochte Koningsdagfeesten.

De verjaardag van de koning zorgde ook in de provincie Noord-Holland voor flink wat afval. Het gaat voor veel gemeenten om zeker 10.000 kilo, blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

"Koningsdag is voor de reiniging de drukste dag van het jaar", aldus een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. 600 extra vuilnismannen, 97 veegwagens en 100 afvalwagens waren er nodig om de hoofdstad weer schoon te krijgen. In totaal werd er in Amsterdam zo'n 2500 kuub afval opgehaald, wat ongeveer gelijkstaat aan zo'n 10.000 kliko's.

Volgens de woordvoerder viel het met onverkochte spullen die achter werden gelaten mee dit jaar. "Veel mensen brachten hun spullen netjes naar de inzamelcontainers voor de kringloop."

Van Groningen tot Maastricht en van Dalfsen tot Schagen, zo vierde Nederland gisteren Koningsdag: