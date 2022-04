Hayter zorgt met zege in Ronde van Romandië voor opvallende serie

De tweede etappe van de Ronde van Romandië, 169 kilometer rondom start- en finishplaats Echallens, is een prooi geworden voor Ethan Hayter. De Britse renner van Ineos, dinsdag de snelste in de proloog maar woensdag allerlaatste op het uitslagenblad, won de sprint van een groep van zo'n zeventig man, die het heuvelachtige parcours goed verteerd had.

De leiderstrui bleef in handen van Jumbo-Visma-renner Rohan Dennis, die zowel dinsdag (tijdrit) als woensdag als tweede eindigde.

Baptiste Planckaert, Diego Lopez, Tom Skujins en Nils Brun namen al na twee kilometer de vlucht van de dag voor hun rekening, maar dat leidde niet tot het gehoopte resultaat. Zo'n twintig kilometer van de meet moesten ook de laatste twee capituleren voor het peloton.

Geen Uran meer

Daarin ontbrak al sinds de start Rigoberto Uran. De Colombiaanse kopman van EF-EasyPost had bij een val in de eerste etappe zijn schouder geblesseerd en was niet meer op zijn fietst gestapt.

Een grote groep denderde uiteindelijk op de finish af. In de sprint troefde Hayter met ruim verschil de Spanjaard Jon Aberasturi en de Colombiaan Fernando Gaviria af. Steven Kruijswijk was op de tiende plaats de beste Nederlander.