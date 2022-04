Ministerie worstelt met steun aan Syrische strijders

De Nederlandse steun aan opstandelingen in Syrië, die onder meer bestond uit pickup-trucks en ander logistiek materieel, heeft binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken tot discussie geleid. Dat blijkt uit nieuwe documenten die door Nieuwsuur en Trouw zijn opgevraagd via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Naar buiten toe zegt het ministerie steeds dat de steun juridisch in de haak was. Maar in een interne e-mail schrijft een ambtenaar bijvoorbeeld: "Dat [het steunprogramma, red.] gaan we dus nooit meer doen. Tot die conclusie was ikzelf - en velen onder ons - allang gekomen."

NLA 1 - Nieuwsuur

Het kabinet houdt nog altijd vol dat Nederland met de steun binnen de grenzen van het internationaal recht bleef. Maar uit mailwisselingen blijkt dat ambtenaren onderling over juist die vraag discussiëren. Een ambtenaar wijst zijn collega's erop dat het steunprogramma wel degelijk als een schending van het internationaal recht kan worden geïnterpreteerd. Daarop ontstaat discussie. Een andere ambtenaar zegt dat ze "niet meer terug kunnen" omdat "de minister nu eenmaal in de Kamer heeft gezegd" dat de steun "niet in strijd" was met de internationale regels.

Hoe zat het met de steun aan Syrische strijdgroepen? Via het NLA(non lethal assistance)-programma leverde Nederland van 2015 tot begin 2018 voor miljoenen euro's aan materieel aan strijdgroepen in Syrië. Om ze te steunen in hun strijd tegen dictator Bashar al-Assad en terreurgroep IS. In september 2019 onthulden Nieuwsuur en Trouw dat verschillende van die strijdgroepen mensenrechten schonden en samenwerkten met terroristen. De Nederlandse regering wist daarvan, en zette het steunprogramma toch door. De Tweede Kamer wist al die tijd van niets: het programma was namelijk 'staatsgeheim' verklaard. Wel had het kabinet de Kamer beloofd dat Nederland alleen zogeheten "non letaal" materiaal aan "gematigde" groeperingen zou leveren: geen wapens, maar voedsel en medische hulp. Maar uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw bleek dat Nederland pickup-trucks en satellietapparatuur had geleverd die de opstandelingen gebruikten bij hun gevechten. Die leveringen, aldus prominente juristen, waren in strijd met het internationaal volkenrecht. Dat stelt onder meer dat het verboden is om opstandelingen in een andere staat te steunen met als doel om de zittende regering omver te werpen. Dat de strijdgroepen mensenrechten schonden kwam daar nog bovenop.

Een onderzoekscommissie, onder leiding van oud generaal-majoor Patrick Cammaert, doet op dit moment onderzoek naar de leveringen. Dat rapport moet dit najaar zijn afgerond. 'Geen huiswerk meegeven' Uit de opgevraagde documenten blijkt ook dat ambtenaren de informatievoorziening over het steunprogramma richting de Tweede Kamer en pers probeerden te frustreren. Het ministerie lag al eerder onder vuur omdat het de Kamer onvoldoende informeerde terwijl het steunprogramma liep. En omdat het na afloop geen informatie wilde geven omdat het programma 'staatsgeheim' zou zijn. Maar uit interne e-mails wordt duidelijk dat ambtenaren ook strategisch omsprongen met het delen van niet-staatsgeheime informatie. Ambtenaren probeerden het aantal "publicatiemomenten" en daarmee de publieke aandacht voor het steunprogramma te beperken. Een ambtelijk advies luidt om Kamerbrieven "op de woensdagochtend voor Sinterklaas" uit te sturen, of pas laat in de meivakantie: "geen huiswerk meegeven tijdens reces". Op die manier hebben Kamerleden minder tijd om goed naar de informatie te kijken.

Ook opperen ambtenaren om WOB-stukken niet meteen vrij te geven maar op te sparen, en gelijktijdig als "bundel" te publiceren. Daardoor moeten journalisten langer op informatie wachten en krijgen dan plotseling een hoop stukken in één keer. Bovendien lijkt het erop dat het ministerie een informatieverzoek van de rechtbank heeft genegeerd. De rechter wilde informatie over het NLA-programma omdat teruggekeerde Syriëgangers zeiden dat zij bij groeperingen hadden gevochten die Nederlandse steun kregen. Maar het ministerie was bang om als getuige te worden opgeroepen in dat soort rechtszaken. In een email staat het advies om niet inhoudelijk te reageren op het informatieverzoek. Of het ministerie inderdaad geen informatie heeft verstrekt is onduidelijk: het wil niet inhoudelijk ingaan op vragen van Nieuwsuur en Trouw over deze kwestie.