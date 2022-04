Niet 679 miljoen, maar 854 miljoen: extra geld beschikbaar voor eenmalige energietoeslag

Het kabinet trekt 175 miljoen extra uit voor de eenmalige energietoeslag van 800 euro voor mensen met een laag inkomen. Een aantal gemeenten is terughoudend met uitbetalen, omdat ze bang zijn dat ze geld tekortkomen. Minister Schouten voor Armoedebeleid vertrouwt erop dat zij hun aarzelingen nu laten varen.

Het kabinet stelde tot nu toe 679 miljoen euro beschikbaar voor de eenmalige tegemoetkoming voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Dat wordt verhoogd naar 854 miljoen euro. In mei wordt dit bedrag over de gemeenten verdeeld.

Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze wil voorkomen dat de regeling, die de effecten van de sterk gestegen energieprijzen voor lage inkomens moet verzachten, niet goed wordt uitgevoerd. Ze heeft signalen gekregen dat een aantal gemeenten ervoor kiest om de doelgroep te verkleinen of een lager bedrag uit te keren.

Dit is de regeling die er nu is: