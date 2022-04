Marechaussees naar Oekraïne voor onderzoek naar oorlogsmisdaden

Enkele tientallen Nederlandse marechaussees gaan naar Oekraïne om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden. Het kabinet gaat dat besluit morgen bekrachtigen tijdens de ministerraad, bevestigen bronnen na berichtgeving van persbureau ANP.

Om aan te kunnen tonen dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd is het snel verzamelen van bewijs van groot belang. In het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 in 2014 heeft Nederland op dat gebied de nodige forensische kennis opgedaan.

Strafhof in Den Haag

De marechaussees gaan werken op plekken waar mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd en dragen het materiaal dat ze vinden over aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat is al bezig met een onderzoek naar oorlogsmisdaden die de afgelopen weken in Oekraïne mogelijk zijn gepleegd, zoals standrechtelijke executies en verkrachtingen.

Het Nederlandse team vertrekt zeer binnenkort en blijft een paar weken in Oekraïne.

Eerder deze maand zei de Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova, die het onderzoek leidt, dat er zo´n 6000 plaatsen in het land zijn waar oorlogsmisdaden plaatsvinden of hebben gevonden. Een andere Oekraïense onderzoeker schatte onlangs dat er weleens sprake kan zijn van 20.000 misdaden die moeten worden onderzocht.