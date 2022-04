Kabinet compenseert 60.000 bezwaarmakers spaartaks

Het kabinet trekt 2,8 miljard euro uit om spaarders te compenseren die bezwaar hebben gemaakt tegen te hoge belastingheffingen op hun vermogen. Staatssecretaris Van Rij voor Fiscaliteit schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het alleen gaat om de ongeveer 60.000 mensen die al door de Hoge Raad in het gelijk zijn gesteld. Zij krijgen de compensatie voor 4 augustus automatisch uitbetaald.

De Hoge Raad stelde in december dat de zogenoemde spaartaks in strijd was met de wet. Er werd gerekend met een fictief rendement op het spaargeld, dat hoger was dan de werkelijke rente, Daardoor kregen spaarders een te hoge aanslag over hun vermogen in box 3.

Naar aanleiding van die uitspraak heeft het kabinet nu besloten om de groep mensen die gelijk heeft gekregen, te compenseren.

Later besluit over rest

Over de mensen die "te laat" of geen bezwaar hebben gemaakt, wordt voor het einde van dit jaar besloten. Het kabinet wacht een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad af, die gaat over de vraag of ook deze spaarders rechtsherstel moeten krijgen.

Van Rij vindt dat wel zo "netjes", omdat de eerdere uitspraak alleen over de 60.000 bezwaarmakers gaat. Een spaarder die het daar niet mee eens is, is daarna een nieuwe zaak begonnen.