OM onderzoekt uitspraken Derksen, Talpa kondigt excuses aan

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp zullen vanavond live in de uitzending hun excuses aanbieden voor uitspraken die dinsdagavond zijn gedaan in de talkshow Vandaag Inside, laat producent Talpa weten.

Derksen vertelde in de uitzending dat hij in de jaren 70 een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Gisteravond zwakte hij die uitspraak af door te beweren dat hij de kaars alleen tussen haar benen had gezet.

'Volstrekt ongepast'

"Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen. Voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit een klap in het gezicht zijn geweest", aldus Talpa.

Het mediabedrijf neemt "ferm afstand" van het verhaal van Johan Derksen en van de manier waarop "dit precaire onderwerp" in de talkshow is behandeld. In een gesprek met het hele team vandaag hebben Derksen, Genee en Van der Gijp toegegeven dat ze het verkeerd hebben aangepakt, aldus Talpa.

Talpa zegt verder dat het direct stoppen van Vandaag Inside nu niet bijdraagt aan een oplossing. "In afwachting van het verloop van deze belangrijke discussie zullen wij ons beraden op eventuele verdere stappen."

OM doet onderzoek

Eerder vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie een onderzoek instelt naar de uitspraken. "Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag", meldt het OM.

Het OM heeft een opsporingsonderzoek ingesteld. Dat onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in het programma gesproken werd. Of een zaak verjaard is hangt volgens het OM af "van de aard en de context" van een strafbaar feit. Het OM roept betrokkenen op om hun verhaal te doen.

Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz zegt dat seksueel geweld niet iets is om lollig over te doen. "Zeker niet als rolmodel op tv", schrijft ze op Twitter. Ze hoopt dat betrokkenen zich durven te melden bij het OM. "Want dit is niet normaal en dus moeten we met zijn allen zorgen dat dit stopt."

'Bijzonder kwetsend'

De wijze waarop er in het programma werd gesproken over het wangedrag is volgens het OM bijzonder kwetsend. "Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken."

Ook tafelgast Steven Brunswijk lachte om het verhaal van Derksen. In een reactie zegt hij dat hij het moment "als komiek beleefd" heeft: "Want als cabaretier vertel ik vaak schokkende verhalen die niet echt gebeurd zijn. Vandaar dat ik als cabaretier ervan uitga dat de geschetste situatie 'nooit' heeft plaatsgevonden."

Derksen zei gisteravond dat hij het niet nodig vindt om nog eens excuses aan te bieden voor zijn onthulling over seksueel wangedrag. "Ik heb mij op 24-jarige leeftijd misdragen en dat spijt mij bijzonder en dat heb ik kenbaar gemaakt voor ik het verhaal vertelde", zei hij.

Hier zie je Derksens reactie in de tv-uitzending van gisteravond: