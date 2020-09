'Situatie nu niet alarmerend, maar het blijft spannend'

Het kabinet ziet nog geen reden om de coronaregels te versoepelen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is weliswaar al een tijdje stabiel, maar volgens premier Rutte kan dat zo weer veranderen. "Het blijft spannend, zeker nu we allemaal weer terug zijn van vakantie", zei hij op een persconferentie vanavond.

De veiligheidsregio's krijgen een belangrijkere rol bij de bestrijding van het virus. Er zal binnenkort wekelijks per regio worden bepaald hoe groot het besmettingsrisico is. Het systeem kent drie trappen met bijbehorende maatregelen: waakzaam, zorgelijk en ernstig.

De Jonge: 'Per regio gaan we bepalen wat het besmettingsrisico is' - NOS

Het kabinet neemt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) over, om in verpleeghuizen waar corona is, personeel en bewoners wekelijks te testen. Daarmee moet ook voorkomen worden dat verpleeghuizen weer helemaal afgesloten moeten worden, zoals in het begin van de crisis. Die maatregel leidde toen tot veel maatschappelijke onvrede.

Zorgen over testcapaciteit

Daarvoor is het wel belangrijk dat de testcapaciteit snel vergroot wordt. De druk loopt daar steeds verder op, zei minister De Jonge. Hij benadrukte nog een keer dat mensen zich alleen moeten laten testen als ze daadwerkelijk klachten hebben. Onder meer door testcapaciteit in Duitsland in te kopen, wil De Jonge voorkomen dat er geselecteerd moet gaan worden voor een test.

Zolang die testcapaciteit niet fors uitgebreid is, heeft het volgens De Jonge ook geen zin om de corona-app landelijk in te voeren. Wie een melding krijgt dat hij in de buurt van een besmet persoon is geweest, moet wel een test kunnen ondergaan.

De Jonge sprak de hoop uit dat er begin volgend jaar een vaccin beschikbaar is. "De eerste resultaten zijn hoopvol", zei hij. Tot die tijd zal iedereen zich aan de bekende regels moeten houden: anderhalve meter afstand houden en regelmatig handen wassen.

Volgens De Jonge is het niet de bedoeling dat kwetsbare groepen zich terugtrekken uit de samenleving, om bijvoorbeeld jongeren meer ruimte te geven. "Ik wil geen tweestromensamenleving. En jonge mensen gaan niet alleen met jonge mensen om."

In gesprek met critici

Premier Rutte ging nog expliciet in op de kritiek die er van verschillende kanten is op het coronabeleid van het kabinet. "Dat is volkomen logisch", zei hij. "Er is niet één waarheid over de beste manier om met het virus om te gaan. We staan open voor kritiek en vragen. Maar om de cijfers kunnen we niet heen."

Rutte wil via een online-sessie in gesprek met critici. "Iedereen die vragen heeft, kan die dan stellen."