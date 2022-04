Politieman die hond inzette bij betoging Malieveld niet vervolgd

VN-rapporteur

De betoging kwam begin dit jaar opnieuw in het nieuws toen toenmalig VN-rapporteur voor marteling Nils Melzer er begin dit jaar over twitterde. Hij sprak van "een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld die ik heb gezien sinds George Floyd", verwijzend naar de zaak waarin een Amerikaanse zwarte man door een politieman in Minneapolis om het leven werd gebracht.

Overigens leek hij zich toen niet te realiseren dat de beelden al bijna een jaar oud waren, daar werd hij door andere Twitter-gebruikers op gewezen. Het kabinet antwoordde Melzer officieel dat zijn conclusie op "onjuiste en onvolledige" informatie was gebaseerd.