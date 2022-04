Man uit Hoogeveen bekent onverwacht misbruik zes kinderen

Een 40-jarige man uit Hoogeveen heeft vandaag voor de rechtbank bekend dat hij zes jonge meisjes seksueel heeft misbruikt. Dit verraste de rechter, want de man ontkende tot vandaag.

De man zit sinds juni vorig jaar vast en heeft naar eigen zeggen flink kunnen nadenken. Na gesprekken met deskundigen en zijn advocaat zegt hij tot inzicht te zijn gekomen, meldt RTV Drenthe.

"De verklaringen van de meisjes over het misbruik zijn voor 99,9 procent juist", aldus de verdachte vanochtend tegen de rechter.

Foto's en video's

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man dat hij zes meisjes in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar seksueel heeft misbruikt. Dat gebeurde in de periode van oktober 2018 tot midden juni vorig jaar, op een camping in Echten en in zijn woning in Hoogeveen. Toen hij werd opgepakt, vond de politie ook kinderporno bij de man, 131 foto's en video's.

Een deel van die kinderporno was gemaakt door een 37-jarige vrouw uit Roermond. Zij moet vanmiddag voor de rechtbank in Assen verschijnen. Volgens het OM maakte zij pornografische afbeeldingen van haar dochtertje (6) en twee zoontjes en stuurde ze die op naar de man uit Hoogeveen.

Tbs met dwangverpleging

Waarschijnlijk wordt vanmiddag ook de strafeis tegen de man bekend. De officier van justitie zei bij een eerdere rechtszitting in december dat de man werd onderzocht door een psycholoog en de reclassering. "Maar los daarvan heb ik al genoeg om tbs met dwangverpleging te eisen", stelde hij toen.

"Ik weet dat de meesten in de rechtszaal mij onder de grond willen hebben", reageerde de verdachte vanochtend. "Het spijt mij enorm wat er is gebeurd. Ik hoop dat ik met langdurige en grondige hulp en begeleiding terug kan komen in de maatschappij."