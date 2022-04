Barcelona verhuist voor één seizoen naar Olympisch Stadion door verbouwing Camp Nou

FC Barcelona zal één seizoen niet te zien zijn in thuisbasis Camp Nou. Vanwege een grote verbouwing aan het stadion zal de Catalaanse club in het seizoen 2023/2024 spelen in het Olympisch Stadion van Barcelona.

Barcelona heeft al langer plannen om het sterk verouderde Camp Nou te verbouwen. Nu zijn alle vergunningen ook rond.

50 procent gevuld

Voorzitter Joan Laporta liet weten dat Barcelona in principe vanaf juni 2024 weer te zien zal zijn in het eigen stadion. Omdat de verbouwing, mede door de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen van bouwmaterialen, dan nog niet af is, zal in dat seizoen het stadion maar voor 50 procent gevuld zijn.

In juni 2025 moet 'Nou Camp Nou' helemaal klaar zijn. "Het wordt het beste stadion ter wereld, in de beste stad ter wereld in het beste land ter wereld", is Laporta lovend. De verbouwing kost naar schatting anderhalf miljard euro.

Het Olympisch Stadion in Barcelona biedt plaats aan zo'n 60.000 toeschouwers. Tussen 1997 en 2009 was het de thuishaven van Espanyol.