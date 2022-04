Van de Zandschulp laat op weg naar kwartfinales geen twijfel over vorm bestaan

Hoogtepunt was een spectaculaire rally op het tweede punt van de tweede set, waarin Van de Zandschulp vijf keer antwoord had op de smashende Gerasimov. De laatste klap ging maar net uit. Tot opluchting van de Belarus, want de nummer 150 van de wereldranglijst stond bij het net aan de grond genageld.

In tegenstelling tot in de eerste ronde was de opslag van Van de Zandschulp dik in orde. Mede daardoor was hij in een halfuurtje door de eerste set gesneld. De opleving daarna van Gerasimov eindigde bij 3-3 in het tweede bedrijf.

Nu tegen Molcan of Ruud

In zijn kwartfinale treft Van de Zandschulp vrijdag de winnaar van de partij tussen Alex Molcan en Casper Ruud. Laatstgenoemde is na de vroege uitschakeling van Alexander Zverev de hoogst geplaatste speler in München.

Van de Zandschulp zal door deze overwinning weer een paar plekken winnen op de wereldranglijst. Virtueel staat hij nu 38ste.