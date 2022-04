Voor de dertiende keer doet een Nederlandse boot mee aan The Ocean Race

Voor Brouwer is het na drie deelnames bij buitenlandse teams de eerste keer dat ze zich in The Ocean Race, voorheen bekend als de Volvo Ocean Race, aan een Nederlandse campagne verbindt. Brouwer: "Historisch zijn wij als Nederland het sterkste land. In de laatste race won ik, maar zat ik niet bij een Nederlands team. ABN AMRO I was de laatste Nederlandse boot die won, maar daar zat geen Nederlander aan boord."

Voor de dertiende keer in de historie gaat er een Nederlandse boot van start in The Ocean Race, een van de meest prestigieuze zeilwedstrijden van de wereld.

"Ik wil mijn kennis en ervaring graag overbrengen op de huidige generatie jonge zeilers en daarnaast hoop ik daarmee een voorbeeld te kunnen zijn voor de volgende generaties. Ze moeten zien dat dromen haalbaar zijn."

Voorbereiding

"Als zeilers zijn wij superblij met het nieuws dat de boot is ingeschreven voor de race, dat we de ervaring van Carolijn kunnen inzetten en dat er zo'n brede basis achter de campagne staat", aldus Jelmer van Beek. De 27-jarige Van Beek is een van de twaalf jonge Nederlandse zeilers die de afgelopen drie jaar al vele mijlen op de boot heeft gemaakt.

Van Beek: "Zeilen is een ervaringssport, uren maken is belangrijk. Een goede voorbereiding is essentieel. Wat dat betreft liggen we op koers. We zijn al meerdere keren met deze boot de Atlantische Oceaan overgestoken. Nu is het aan ons om in de komende selectieperiode een plaats te bemachtigen bij de basis-tien."

De veertiende editie van The Ocean Race gaat van start op 15 januari 2023 in het Spaanse Alicante en zal zo'n 60.000 kilometer en 6 maanden later finishen in het Italiaanse Genoa.