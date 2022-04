Feyenoord treft Franse evenknie: 'Hondstrouwe fans, maar ook vaak over de schreef'

Steve Mandanda, doelman van Olympique Marseille, kon zijn ogen nauwelijks geloven toen zijn eigen supporters in januari vorig jaar het trainingscomplex belegerden vanwege de tegenvallende prestaties. Toen het de honderden hooligans niet lukte om het complex binnen te komen besloten ze met het gooien van brandende fakkels de boel in lichterlaaie te steken.

Ook in Europa ging het meerdere keren fout voor Marseille. Kort geleden nog in de kwartfinales werd smaakmaker bij de Fransen Dimitri Payet door PAOK-supporters bekogeld met van alles en nog wat. Het thuispubliek nam vervolgens wraak door vuurpijlen richting het Griekse uitvak te schieten.

Het was niet voor niets dat Ligue 1-club Lens de eigen fans begin dit seizoen opriep om de uitwedstrijd tegen Marseille dit seizoen over te slaan. Veel te gevaarlijk, zo waarschuwde de clubleiding.

Een dieptepunt in de historie van Marseille, dat vanavond in de halve finales van de Conference League samen met meer dan 1.500 supporters op bezoek gaat bij Feyenoord. De rellen bij de Franse havenclub zijn echter eerder regel dan uitzondering.

Marseille and PAOK fans are currently firing fireworks at each other… 😳💥 pic.twitter.com/uB1JWetDex

Volgens Peter Bosz, oud-Feyenoorder en huidige trainer van Olympique Lyonnais, is het vanavond een clash tussen twee clubs die in alles op elkaar lijken. "Marseille is ook een havenstad. Erg rauw. De rauwste stad van Frankrijk."

Ook de supporters vertonen grote gelijkenissen, weet Bosz. "Hondstrouw, bloedfanatiek, maar ze gaan ook regelmatig over de schreef."

Bosz spreekt uit ervaring. Als speler van het Franse Toulon keek hij het eind jaren 80 raar op toen ze na een 1-0 nederlaag tegen Marseille het stadion verlieten. "We reden in de bus van het stadion weg en ik zag, en dat is echt gebeurd, ineens alle spelers in het gangpad liggen."

Bosz had geen idee waarom zijn medespelers plots dekking zochten. Ze riepen nog wel wat, maar dat begreep Bosz op dat moment niet. Toen ze even later de boulevard op reden, kreeg hij z'n antwoord.

"Voordat we goed en wel om ons heen konden kijken, waren alle ruiten van de bus ingegooid. Dat schijnt daar best wel normaal te zijn."