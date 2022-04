Zalen in gloednieuw Haags cultuurpaleis Amare zijn aan het verzakken

Het splinternieuwe Haagse cultuurpaleis Amare kampt met bouwkundige problemen. Twee van de vier zalen zijn aan het verzakken. Daardoor kunnen deuren van de concertzaal en de conservatoriumzaal bijna niet meer dicht. Als tijdelijke oplossing is nu een deel van de vloerbedekking weggehaald.

Volgens directeur Jan Zoet hoort het "zetten" van het complex bij nieuwbouw. Hij erkent bij Omroep West wel dat de zalen "enkele millimeters" zijn gezakt.

Het cultuurpaleis Amare, dat ruim 222 miljoen euro kostte, is nu een paar maanden open. Het complex bestaat eigenlijk uit vijf losse gebouwen: de buitenkant met daarin vier losse dozen, de zalen. Die hebben elk een eigen fundering om te voorkomen dat als hier muziek wordt gemaakt, de rest van het complex last heeft van de trillingen.

Zalen lager dan rest gebouw

Probleem is nu dat bij twee van die zalen de matten waarop de fundering rust, zijn gaan inklinken. De zalen zijn daardoor lager komen te liggen dan de rest van het gebouw.

Volgens directeur Zoet valt het zakken van de zalen "absoluut binnen marges die controleerbaar zijn". De bouwer heeft speciale apparatuur geplaatst om de bewegingen te meten. Op grond daarvan zegt Zoet: "We hebben nu geen signalen dat het nog steeds doorzakt.".

Niet gerust

De politiek reageert verbaasd. "Ik vraag me af of dit berekende verzakkingen zijn of dat dit meer is. Er is namelijk al vloerbedekking weggehaald - en dat vind ik best rigoureus", aldus gemeenteraadslid Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP).

"Jan Zoet doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Maar ik ben er absoluut niet gerust op", zegt collega-raadslid Lesley Arp (SP). Net als Klokkenburg wil zij zo snel mogelijk meer informatie over wat er precies aan de hand is.

"Mocht het zo zijn dat die verzakkingen niet beheersbaar zijn, dan willen wij heel graag weten wat de gevolgen daarvan zijn en wie daarvoor gaat opdraaien", zegt Arp. 'Want wij hebben al genoeg gelapt voor dit hele gebeuren."