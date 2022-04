Dessers zag als kind Dortmund - Feyenoord en maakt nu zelf Europees succes mee

Donderdag speelt Feyenoord de eerste wedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. Bij een goed resultaat is Dessers hard op weg om ook een Europese finale te gaan spelen, een gebeurtenis waar hij als zevenjarige jongetje van droomde.

"Ik heb mooie periodes meegemaakt bij NAC Breda en Heracles Almelo, maar dit bij Feyenoord is op een andere schaal. Europees voetbal met duizenden fans. Die heb ik sowieso gemist. Ze geven het voetbal kleur. Ik heb de beker van België gewonnen met Genk in een leeg stadion. Dat is niet te vergelijken met nu."

Dat hij nu zelf met Feyenoord in de halve finales van de Conference League een nieuw Europees hoogtepunt beleeft en daarin een prominente rol speelt met acht goals en twee assists in tien duels, noemt Dessers dan ook bijzonder.

De aanvaller kan geschiedenis schrijven bij Feyenoord, zoals Van Hooijdonk dat deed in de UEFA Cup-finale tegen Dortmund. Misschien dat hij zichzelf dan in hetzelfde rijtje durft te zetten.

De thuiswedstrijd van Feyenoord in de halve finales van de Conference League tegen Olympique Marseille is donderdagavond vanaf 21.00 uur live te volgen bij de NOS via een blog op NOS.nl, in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.

Uiteraard acteerden zij op een ander niveau, maar Dessers heeft vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten. "Ik heb altijd geloofd in wat ik kan, maar je bent afhankelijk van de omstandigheden. Trainers, blessures, concurrenten. Bij Genk zat een spits die 35 goals maakte (Paul Onuachu, red.), dan zit je zelfs met 20 goals op de bank. Maar ik weet dat ik het kan en ik ben blij dat het er nu uitkomt. Ook op een groot podium in Europese wedstrijden."

Toch keek hij naar andere spitsen toen hij in de jeugd voetbalde. "Thierry Henry en Didier Drogba, dat zijn mijn voorbeelden. Henry is de sierlijke voetballer; ik kijk zijn video's om wat op te steken. Drogba is meer mijn profiel."

Dessers dicht Feyenoord zeker kansen toe om de eindstrijd te halen. "We beginnen thuis. Ik denk dat dat een voordeel is. Als we een goed resultaat halen, moeten zij thuis in de tweede wedstrijd meer risico's nemen. Dan kunnen wij misschien profiteren. Het zal sowieso niet makkelijk worden, maar ik kijk ernaar uit. Ik voel in de kleedkamer dat er vertrouwen is. In de halve finales zitten alle teams dicht bij elkaar."

Toekomst bij Feyenoord onzeker

Dessers wordt dit seizoen gehuurd van Racing Genk en weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt. "Genk is een mooie club, maar ik geniet bij Feyenoord. Ik ben hier gelukkig, het is een fijne ploeg met een goede trainer van wie ik veel bijleer, alles is goed geregeld."

Hoe belangrijk hij ook al is geweest, toch is het geen uitgemaakte zaak dat Feyenoord ook volgend jaar verder wil met de aimabele Leuvenaar. En ook Genk heeft een vinger in de pap. Kortom, Dessers heeft zijn toekomst niet volledig zelf in handen. "Mensen denken dat, maar het is ook afhankelijk van wat er in bestuurskamers in Genk, Rotterdam en misschien nog wel ergens anders wordt besloten. Spelers hebben er minder invloed op dan mensen denken."

Donderdag kan Dessers zich opnieuw in de kijker spelen. En een groot podium is het, de halve finales van de Conference League tegen Marseille. Als kind ging Dessers tijdens een vakantie al eens langs bij het Stade Vélodrome, het stadion van Olympique. Toen droomde hij ervan om ooit in dat stadion te spelen.

"Als je het veld oploopt, dat stadion, die fans. Zulke Europese avonden. Wie wil dat nou niet?"