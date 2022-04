'Tien leden Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen drugsgelden'

De Amsterdamse financiële recherche heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van het vormen van een witwasbende. Dat meldt Het Parool. De mannen zouden twee weken geleden zijn opgepakt bij invallen op vijftien locaties.

De arrestaties volgden op ruim twee jaar onderzoek naar de 'witwasfamilie', schrijft de krant. De bendeleden zouden drugssyndicaten stelselmatig helpen om misdaadwinsten weg te sluizen. Het zou gaan om tientallen miljoenen euro's aan contant geld en bitcoins.

Observatieteams en camera's registreerden volgens Het Parool hoe leden van de familie tassen vol cash vervoerden. Het wegsluizen van het geld zou bovendien blijken uit onderschept berichtenverkeer.

De familie had een hoofdkwartier in een pand in Amsterdam-Zuidoost en nevenvestigingen in bedrijven elders in de stad. Oudere familieleden gaven leiding, de jongere generatie deed het uitvoerende werk.

Politieactie met 225 mensen

De recherche besloot in actie te komen op 12 april en deed invallen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere. 225 opsporingsambtenaren van onder meer de politie, de douane en het leger deden mee. Er werd ruim 1,4 miljoen euro aan contanten in beslag genomen, net als luxegoederen, een onbekend bedrag aan bitcoins en een vuurwapen.

De tien arrestanten zijn tussen de 24 en 60 jaar en komen uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo. Zeven van hen zitten nog vast.