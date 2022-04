'Troepen VS lieten voor 7 miljard aan materieel achter in Afghanistan'

Bij de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan is voor 7,1 miljard dollar (6,6 miljard euro) aan militair materieel in het land achtergelaten. Volgens CNN staat dat in een rapport dat het ministerie van Defensie heeft opgesteld op verzoek van het Congres.

Sinds 2005 werd voor 18,6 miljard dollar aan militair materieel vanuit de Verenigde Staten naar Afghanistan gestuurd. Vorig jaar zomer kwam een einde aan de missie. Kort ervoor was de macht in het land overgenomen door de Taliban.

Onder het achtergebleven materieel zijn volgens het rapport 78 vliegtuigen, die voor vertrek onklaar zijn gemaakt. Verder zou het gaan om onder meer ruim 40.000 militaire voertuigen, meer dan 300.000 wapens en bijna 10.000 stuks vliegtuigmunitie.

Hoewel het materieel nu dus in handen is van de extremistische Taliban-machthebbers, is het Pentagon niet van plan het op te halen of te vernietigen. In het rapport wordt benadrukt dat veel van het materieel specifieke kennis vereist die na het vertrek van de Amerikaanse troepen niet meer aanwezig is in Afghanistan.