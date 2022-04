Liverpool laat Villarreal kansloos op Anfield en ruikt CL-finale: 2-0

Liverpool-Villarreal was een duel tussen twee Oranje-internationals: Virgil van Dijk en Arnaut Danjuma. Van Dijk speelde, op een harde bodycheck en gele kaart na, een vrij anonieme wedstrijd. Verder kwam de aanvoerder vrijwel geen moment in de problemen tegen de Argentijnse aanvaller Giovanni Lo Celso en landgenoot Danjuma.

Liverpool was de hele wedstrijd de baas in eigen huis en kwam geen moment in de problemen. Villarreal schoot geen enkele keer op doel. Liverpool-coach Jürgen Klopp kon met een gerust hart sterspeler Sadio Mané wisselen voor wat extra rust in een hectische fase van het seizoen.

Het moet gek lopen wil Liverpool niet de finale van de Champions League halen. Na een zorgeloze 2-0 overwinning thuis op Anfield tegen Villarreal in het eerste duel in de halve finales, zal Villarreal in de return volgende week moeten aanvallen. Laat dat nou net zijn waar het woensdagavond geen moment aan toe kwam.

Liverpool-Villarreal was ook een duel tussen de nummer twee in de loodzware Engelse Premier League en de nummer zeven in La Liga in Spanje. Liverpool, dat zondag nog een verhitte derby speelde tegen Everton, moet de krachten verdelen tussen in Engeland jagen op koploper Manchester City en in Europa op de Champions League.

Villarreal, dat zich in Spanje met moeite richting Europees voetbal worstelt, lijkt in de Champions League te leven in een sprookje. Juventus zit thuis, ook Bayern München kijkt naar de televisie. Allebei door toedoen van El Submarino Amarillo (de gele onderzeeër). Waarom dan niet ook stunten tegen het grote Liverpool?

Liverpool had de bal, maar maakte in de tamme beginfase geen haast om een doelpunt te forceren, terwijl Villarreal zich terugtrok op eigen helft. Langzaam maar zeker voerde de ploeg van Klopp de druk op het Spaanse doel op. Er kwamen kansen voor Mané, voor Mo Salah en Luis Díaz.