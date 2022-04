Enorme blunder Inter-doelman brengt titelkansen aan het wankelen

Terwijl de meeste ogen in de voetbalwereld woensdagavond vanwege de Champions League waren gericht op de stad Liverpool, vergooide Internazionale in Bologna de koppositie in de Serie A. Door een 2-1 nederlaag in de inhaalwedstrijd tegen de nummer dertien in Italië blijft de ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries tweede in Italië, twee punten achter AC Milan.

En dat terwijl het zo goed begon. Inter-aanvaller Ivan Perisic speelde zichzelf al na twee minuten vrij na een tikje door de benen van een Bologna-verdediger. De bal lag direct goed klaar voor zijn linkerbeen en de Kroaat haalde snoeihard uit, zo in de rechterbovenhoek.

Dat het geen eitje zou worden, werd al vrij snel duidelijk. Bologna voetbalde, onder aanvoering van voormalig Excelsior-speler Jerdy Schouten, aardig mee. Na krap dertig minuten kopte Marko Arnoutovic een gevaarlijke indraaiende voorzet subtiel richting de hoek.

Blunder Inter-doelman

Vervolgens bleef het lang 1-1. Te lang voor Inter-coach Simone Inzaghi. Hij gooide Erin Dzeko en Alexis Sanchez erin. Het leverde geen goal op - voor Inter. Want Inter-doelman Andrei Radu bracht tien minuten voor tijd de titelkansen van Internazionale aan het wankelen. De Roemeen maaide compleet over een terugspeelbal heen, waarna Nicola Samsone de 2-1 binnentikte.

Stadgenoot AC Milan zal hebben staan juichen, zij staan twee punten los met nog vier wedstrijden te gaan.