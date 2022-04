Zo vierde Nederland Koningsdag: 'Een groot feestje'

"Een Koningsdag om nooit te vergeten en hopelijk nooit meer te herhalen", zei koning Willem-Alexander een jaar geleden over 27 april 2021, toen Nederland zijn verjaardag vanwege de coronapandemie nauwelijks kon vieren. Dat was dit jaar wel anders: nu alle beperkingen zijn geschrapt, togen Nederlanders weer massaal naar vrijmarkten, festivals en andere Koningsdagevenementen.

Het bezoek van de Oranjes aan Maastricht stond eigenlijk gepland voor 2020, maar werd vanwege corona twee keer uitgesteld. Koning Willem-Alexander toonde zich "intens dankbaar" dat het feest vandaag wél kon doorgaan. Hij en andere leden van de familie benadrukten hoe belangrijk ze het vinden dat Koningsdag "in vrede en vrijheid" kan worden gevierd, doelend op de oorlog in Oekraïne. "We leven heel erg mee met de mensen in Oekraïne", zei Willem-Alexander in Maastricht.

Minder vertrouwen

Het bezoek aan de Limburgse hoofdstad kwam op de dag dat ook bekend werd dat het vertrouwen in de koning opnieuw is afgenomen. De jaarlijkse NOS Koningsdag-enquête liet zien dat slechts 47 procent van de Nederlanders zegt nog vertrouwen te hebben in de manier waarop hij het koningschap invult. Onder meer de vakantie naar Griekenland en het verjaardagsfeestje van Amalia tijdens de coronacrisis hebben afbreuk gedaan aan het aanzien van het koningshuis.

Koning Willem-Alexander sprak in een opvallend politiek getinte reactie op het onderzoek van "opbouwende kritiek". Positieve kritiek is heel goed, zei hij. Als dat niet mogelijk is "dan kan je eindigen als Poetin en dat wil niemand".

Inhoudelijk maakt de koning zich naar eigen zeggen niet zo'n zorgen over de uitkomsten van de jaarlijkse enquête. "Ik denk dat ik een langetermijnpositie heb in Nederland en die lange termijn zal aantonen dat het allemaal in orde komt."

'Iedereen heeft het gemist'

Behalve in Maastricht liepen ook in andere delen van Nederland mensen in groten getale uit voor de verjaardag van de koning (of om een goed feestje te vieren). In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Den Haag en Eindhoven waren grote muziekfestivals waar tienduizenden mensen op afkwamen.

Een woordvoerder van Kingsland, dat in Rotterdam, Amsterdam en Groningen werd georganiseerd, zegt tegen persbureau ANP dat de sfeer daar weer als vanouds was. "Je merkt dat iedereen het heeft gemist."

Hier en daar werd het volgens de autoriteiten wel wat te druk. Zo riep de gemeente Breda, waar zo'n 40.000 mensen bij het Koningsdagfeest van radiozender 538 waren, feestvierders vanmiddag op om niet meer naar de stad te komen "om het gezellig te houden". Ook in Amsterdam, Eindhoven en Utrecht werden mensen opgeroepen om delen van het centrum te mijden.

Van Groningen tot Maastricht en van Dalfsen tot Schagen, zo vierde Nederland vandaag Koningsdag: