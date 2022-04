63-jarige Israëlische moeder met zoon op EK geen partij voor Nederlands badmintonduo

De Nederlandse badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling hebben zich moeiteloos geplaatst voor de kwartfinales van het gemengd dubbeltoernooi op de EK in Spanje. In twee sets (21-15, 21-7) sloegen ze de Israëlische moeder en zoon Zilberman van de baan. Moeder Svetlana is 63 (!), zoon Misha is 33.

Svetlana Zilberman, in 1958 geboren in Belarus, kreeg zoon Misha op 30-jarige leeftijd in Moskou. De vlam met vader Michael was jaren daarvoor al overgeslagen in de badmintonhal, hij was haar coach in het nationale team van de Sovjet-Unie.

Zoon Misha groeide op langs het badmintonveld. Kort na de bevalling meldde moeder - in 1986 had ze in het enkelspel nog brons gewonnen op de EK - zich alweer snel op het trainingsveld. De pas enkele maanden oude baby Misha ging noodgedwongen mee in de kinderwagen. Een badmintonleven leek voorbestemd.