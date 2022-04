Na twee jaar weer als vanouds: Nederland viert Koningsdag

Vrijmarkten, tompoucen, festivals en heel veel oranje. Na twee jaar waarin Koningsdag vanwege corona anders (en beperkter) moest worden gevierd dan normaal, werd het feest dit jaar weer als vanouds gevierd. Bij verschillende bakkerijen stonden vanochtend vroeg al lange rijen voor de oranje tompoucen. Zo ook bij bakkerij Holtkamp in Maassluis. Vorig jaar moest de winkel al om 09.00 uur 's ochtends sluiten omdat alle tompoucen op waren. Dit jaar had de bakkerij zich extra goed voorbereid op de drukte. "We hebben iets meer voorraad en we zijn iets eerder begonnen", vertelt Fabian Holtkamp aan de regionale omroep Rijnmond. "Ik dacht bij mezelf: wat er vorig jaar is gebeurd, gaat mij niet overkomen." De bakker dacht zelf dat hij vandaag 10.000 van deze puddingtaartjes kon verkopen. Als hij er meer zou bakken, zou hij er meer verkopen, maar daarvoor heeft hij de capaciteit niet. "Het maken van die tompoucen is toch een ambacht."

Bij bakkerij Holtkamp in Maassluis stond vanochtend vroeg al een lange rijd - Rijnmond

Traditiegetrouw zijn een hoop mensen vandaag naar de grotere steden getrokken om Koningsdag te vieren. Op sommige plekken werd het zo druk dat de gemeente oproept om niet meer te komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Vredenburgplein en het Domplein in het centrum van Utrecht. Het staat daar zo vol dat niemand er meer bij kan, meldt RTV Utrecht. Om te voorkomen dat er nog meer mensen bij komen, zijn de hekken om de pleinen gesloten. In Amsterdam waarschuwt de politie voor "extreme drukte" op de Amsterdamse grachten. Op een aantal plekken op het water is eenrichtingsverkeer ingevoerd om opstoppingen te voorkomen. Verder roept de politie mensen op niet meer per boot naar de hoofdstad te komen, meldt NH Nieuws. Ook in de Reguliersdwarsstraat en de Westerstraat is het volgens de politie overvol.

Drukte op Amsterdamse grachten - AT5

In Eindhoven is het Stadhuisplein, waar het Koningsdagfeest bezig is, tijdelijk gesloten voor nieuwe bezoekers. Alleen als mensen het plein verlaten, mogen er nieuwe bezoekers binnenkomen, schrijft Omroep Brabant. Volgens de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is de sfeer er nog steeds gemoedelijk en is het "gezellig druk". Ook in het openbaar vervoer is het druk. Zo laat vervoerder Qbuzz weten dat er op de lijn van Emmen naar Groningen extra bussen worden ingezet. Volgens RTV Drenthe komt die drukte vooral doordat reizigers naar het festival Kingsland in Groningen willen. De NS laat weten dat het aantal mensen dat vandaag de trein heeft genomen naar Amsterdam vergelijkbaar is met Koningsdagen in de jaren voor corona. Dat komt neer op zo'n 200.000 reizigers. Volgens een woordvoerder is alles goed verlopen, hoewel sommige treinen wel vol waren. Aandacht voor Oekraïne Dit jaar is er op Koningsdag ook aandacht voor de Oekraïense vluchtelingen. Zo kleurde Grou vandaag niet alleen oranje, maar ook blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. Op de vrijmarkt in de Friese plaats werden thee en lekkernijen verkocht. De opbrengst daarvan gaat naar de Oekraïense vluchtelingen die momenteel in Grou verblijven, schrijft Omrop Fryslân. Ook op het pleintje van het Apostolisch Genootschap in Hilversum zijn de nationale kleuren van Oekraïne te zien. Daar laat een groep Oekraïners de inwoners van Hilversum kennismaken met hun cultuur en gewoontes. Ook willen ze met deze markt hun dankbaarheid uiten. "Vandaag willen we de Nederlandse bevolking bedanken dat ze ons zo goed hebben opgevangen", zegt Gulnara namens de groep organiserende Oekraïense vrouwen tegen NH Nieuws. "Daarnaast willen we onze cultuur, eten en muziek laten zien en horen."

Bij het marktkraampje kunnen bezoekers onder andere een bloementooi maken - NH Nieuws