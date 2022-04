Slot verwacht koel Feyenoord in hete Kuip en bewierookt Guardiola

Een Europese halve finale en een tegenstander van naam in een stijf uitverkochte Kuip. Feyenoord is ondanks de opgepompte sfeer richting de eerste van twee confrontaties met Olympique Marseille van plan het hoofd koel te houden.

"Als je ons volgt, zie je dat we al ongeveer 45 wedstrijden hetzelfde doen. Het is belangrijk dat we dit donderdag ook weer laten zien", verwacht trainer Arne Slot niet dat de emoties donderdagavond een verkeerde uitwerking op zijn elftal gaan krijgen.

"Ik moet wel zeggen dat we echt een serieus sterke tegenstander treffen. Al hebben we dit seizoen vaker tegen goede ploegen gespeeld, zowel in Europa als in de competitie, en telkens zijn we erin geslaagd om ons eigen spel te spelen."

Slot noemt Marseille de sterkste ploeg die zijn team tot nu toe in de Conference League heeft getroffen. "We moeten wellicht de beste wedstrijd van dit seizoen spelen om volgende week nog kans te maken in Marseille. Maar dat lijkt me normaal als je in de halve finales van een Europees toernooi staat."

Senesi en Til zijn terug

Er was voor Feyenoord goed nieuws met betrekking tot Marcos Senesi en Guus Til, die de groepstraining dinsdag weer hebben hervat. "Als het om basisspelers gaat, die dit seizoen belangrijk zijn geweest, is het altijd prettig als ze erbij zijn", zei Slot, die niet kan beschikken over de al langer geblesseerde doelman Justin Bijlow en middenvelder Jens Toornstra.